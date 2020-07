Riccione: mostre, spettacoli e mercatini da giovedì fino a domenica

Eventi

Riccione

| 17:21 - 15 Luglio 2020

Laboratori per bambini, foto di repertorio.

La pittura e la scultura en plain air sono protagoniste dell’iniziativa L’estate dell’arte a Villa Mussolini che, ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 20 alle 23 fino al 9 agosto, interpreta e rappresenta le espressioni delle diverse anime artistiche della città. L’iniziativa, a cura dell’Associazione SCultura Riccione, del Centro Arti Figurative e deI Giovedì dell’arte, propone all’interno delle sale della villa un percorso artistico fra le opere mentre nel parco gli ospiti vengono inviati ad assistere al lavoro dal vivo degli artisti che, nelle serate del venerdì e del sabato proporranno anche laboratori artistici per adulti e bambini. Le serate sono a ingresso libero.

Alle famiglie e ai bambini giovedì 16 luglio sono dedicati lo spettacolo del Mago Serenello per la rassegna Sogni e mondi di una notte d’estate che il Comitato Riccione Abissinia presenta alle ore 21 in piazzetta San Martino, e le letture animate di La ginnastica degli animali in via Cilea alle ore 21.15 promosse dall’Associazione Riccione Alba in collaborazione con Cuore 21 e Centro 21. Dedicato agli oggetti e ai manufatti d’artigiano è il mercatino Handmade, promosso dal Comitato Marina Centro, le cui bancarelle si allungano su viale Gramsci, a due passi dal centro, venerdì 17 luglio dalle ore 18. Proseguendo la passeggiata verso sud, in zona terme, venerdì sera alle ore 21 il Comitato Riccione Abissinia presenta in piazzetta San Martino la Tennisfield Live Band, un trio di giovani musicisti che interpretano in chiave pop, rock e folk i più celebri brani contemporanei, mentre sabato 18 dalle ore 18:00 appuntamento con il mercatino Non solo retrò.

Il tramonto si tinge di allegria e divertimento nel cuore storico di Riccione Paese con l’iniziativa Aperitivi d’estate che propone ogni venerdì e sabato momenti di intrattenimento e di incontri sotto le stelle dalle ore 19 alla mezzanotte, a cura del Comitato Riccione Paese.

Sabato 18 luglio va di scena l’humor con i monologhi comici di Riccione Comedy Night in corso Fratelli Cervi, una serata di incursioni comiche irriverenti e surreali sullo stile della stand-up comedy, e lo spettacolo Sgabanaza, la simpatia in Romagna in piazzetta Parri alle ore 21:30.