Rimini: a 84 anni va in bici fino a Cesena, rintracciato dai vigili

Rimini

| 15:39 - 15 Luglio 2020

Il nonnino è stato rintracciato a Ponte Pietra.

Ha fatto decisamente preoccupare i suoi cari un arzillo 84enne riminese che martedì 14 luglio ha deciso di uscire per un giro in bicicletta, senza avvertire nessuno. Ma pedalata dopo pedalata, l'uomo, percorsa la via Emilia, si è ritrovato sulla secante a Cesena. I parenti ne hanno prontamente denunciato l'allontanamento e nel frattempo arrivavano diverse segnalazioni di automobilisti sulla presenza in strada di un uomo in evidente stato confusionale nel cesenate. Cosi' si sono mossi gli agenti della Polizia locale di Cesena-Montiano che hanno rintracciato il nonnino a Ponte Pietra, soccorrendolo e identificandolo. Dopo i primi accertamenti, l'84enne e' stato accompagnato al Comando dove ad attenderlo c'era un familiare. L'anziano sarebbe anche voluto tornare a casa in sella alla sua bici, ma la Polizia locale lo ha convinto a desistere.