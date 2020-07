Collaudi dei nuovi filobus: altri dieci giorni di attesa, il Metromare riparte dal 25 luglio

Attualità

Rimini

14:33 - 15 Luglio 2020

I nuovi mezzi consegnati a Rimini.

La prossima settimana si terrà il secondo round delle prove di collaudo dell'infrastruttura filoviaria Metromare, realizzata per funzionare con i mezzi a trazione elettrica costruiti in Belgio, gli Exqui.City18T. La prima porterà entro l’anno alla messa in esercizio dell'infrastruttura e dei filobus snodati a trazione elettrica, si era svolta l’8 e il 9 luglio mentre la seconda si svolgerà nei prossimi giorni.



Questa seconda tornata di collaudi accelera la procedura in corso e fa ipotizzare che la sostituzione dei mezzi di Tper usati nella fase sperimentale con i 9 filobus a trazione elettrica, che andranno a costituire a regime la flotta di Metromare, possa avvenire entro l'anno. Raggiungendo un obiettivo importante, vista la complessità dell'opera e le procedure di collaudo, che sono articolate e complesse.



Si è così deciso di riprogrammare al 25 luglio la riattivazione del servizio sperimentale Metromare, già autorizzato dagli atti della Provincia e di Amr, e pronto al riavvio grazie alla collaborazione di Start e Pmr.