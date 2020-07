Doppia bandiera blu a Misano Adriatico, sabato la cerimonia con il presidente Bonaccini

Eventi

Misano Adriatico

| 14:26 - 15 Luglio 2020

Il presidente Stefano Bonaccini con il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni.

Saranno issate sabato le due bandiere blu assegnate a Misano Adriatico il 14 maggio per confermare lo stato delle acque misanesi tra le più pulite in Regione e in Italia e certificano la particolare attenzione per l’ambiente.



Due le cerimonie. La prima aperta al pubblico è in programma alle 11 in piazzale Roma, dove verrà issata la bandiera blu di cui, da oltre trent’anni, è insignito il Comune. Quest’anno, oltre ai tradizionali criteri che vengono valutati, l’ottenimento del vessillo prevedeva anche alcuni adempimenti relativi alle attività di prevenzione e intervento a proposito di Covid-19, a salvaguardia della salute pubblica e per promuovere l’educazione ambientale. Il sindaco Fabrizio Piccioni farà gli onori di casa, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine e della Capitaneria di Porto.



Nel pomeriggio dalle 18.15 ci si sposterà in piazza Colombo a Potoverde, dove verrà issata la bandiera blu per gli approdi turistici, riconoscimento che a partire dal 2000 viene confermato ogni anno alla sua marina per la qualità dei servizi e le acque eccellenti. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che in serata presenterà proprio a Portoverde il suo libro “La destra si può battere. Dall’Emilia Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore”.



Le due bandiere insieme alla Gialla per le piste ciclabili e alla Verde pediatrica per le località pensate a misura di bambini e famiglie, certificano Misano Adriatico come meta turistica di qualità per la pulizia delle sue acque, l’eccellenza dei servizi offerti, l’attenzione all’ambiente e ad una mobilità sostenibile.