Parco eolico nel mare di Rimini, il consiglio si accende: respinto l’ordine del giorno dalla minoranza

Attualità

Rimini

| 13:38 - 15 Luglio 2020

Foto da internet.

È stato respinto con 15 voti contrari, 10 favorevoli e nessun astenuto l’ordine del giorno presentato dal consigliere Gennaro Mauro sulla realizzazione della nuova centrale eolica nel mare di Rimini, al centro del consiglio comunale tematico che si è svolto martedì sera. Approvato invece l’ordine del giorno con oggetto “Individuazione organismi collegiali indispensabili al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente”, con 16 voti favorevoli, 7 astenuti e nessun voto contrario.



«Le critiche al progetto non significano avere una posizione ecologicamente scorretta e di retroguardia sul tema», sottolinea il sindaco di Rimini Andrea Gnassi, già dichiaratamente contrario al progetto, «pur avendo dei punti nel merito condivisibili, ritengo troppo fragile l’ordine del giorno presentato dal consigliere Gennaro Mauro, che però voglio interpretare come una porta aperta, un salto compiuto dall’opposizione che si è resa conto finalmente della necessità di un cambiamento del paradigma di sviluppo del territorio. Ma se rivoluzione deve essere, che rivoluzione sia. Questo Paese merita un po’ di più di soluzioni one shot one spot, più di una centrale con 54 pale di duecento metri fuori mare a 4 miglia e mezzo, alte come il grattacielo di Rimini. Non avrebbe più senso un parco eolico a 30 miglia invece che 4, magari galleggiante, come c’è al largo di Marsala? Il progetto comporta rischi per l’attività della pesca, il punto di approdo a terra e la stazione di conversione che avrebbe un impatto anche sul territorio collinare, sul quale si sta investendo per progetti turistici legati alla bellezza del paesaggio e alla cultura del cibo e del vino, nonché osservazioni sul fine vita dell’impianto eolico e non da ultimo sull’inquinamento visivo del paesaggio. Rendiamoci conto che rompere l’infinito di uno spazio aperto come il mare ha un costo molto alto. Noi vogliamo l'impatto visivo zero.



Si è parlato anche di siti industriali: «Ci sono decine di milioni di metri quadrati nel territorio provinciale le cui superfici potrebbero essere usate per la riconversione energetica degli edifici stessi, sull’esempio Fiera. Possiamo prevedere meccanismi, incentivi, credito di imposta, defiscalizzazione per tendere conveniente questa riconversione?». Anche a questo potrebbe essere utile un piano energetico locale. «Noi già domani potremo essere in grado di sviluppare un piano di sviluppo energetico locale e qui c’è la sfida che colgo con l’opposizione e che rilancio al consiglio comunale: costruire un futuro e fare delle scelte sulla base di queste riflessioni».



Si aggiunge la consigliera Pd Giulia Corazzi: «Mi fa piacere notare come alcuni esponenti del centro-destra di questo territorio si siano completamente ricreduti in merito. Per noi la riconversione energetica è una priorità da tempo, dalle scelte sul sistema di smaltimento dei rifiuti a quelle per la salvaguardia del nostro mare con il piano di salvaguardia della balneazione e il Psbo, ma anche sul piano del trasporto e delle immissioni tramite la realizzazione della rete di piste ciclabili, con il piano urbano della mobilità sostenibile e la messa in campo di strumenti come il Metromare, alternative credibili e concrete all'uso quotidiano delle auto. Per non parlare poi del grande investimento, che oggi è realtà, per liberare dalle auto e riqualificare il nostro lungomare».



Per questo motivo come Pd della Provincia di Rimini non accettiamo di essere tra quelli contrari alle energie rinnovabili. Anche il Vicesegretario nazionale PD Orlando e la responsabile nazionale ambiente Chiara Braga hanno ribadito questo orizzonte ideale.



Altra cosa però è l'esame nel merito di un progetto presentato e in corso per ricevere le necessarie autorizzazioni. Un progetto di cui nel merito conosciamo solo alcuni aspetti che nella loro parzialità non ci convincono, come il grosso impatto ambientale che avrà sul nostro territorio, i dubbi legati al fine vita dell’impianto e soprattutto sulla qualità del progetto quando proprio in Italia sono già in sviluppo sulle coste di fronte a Marsala soluzioni meno invasive e più innovative.

Serve di più e limitarci, come sempre, a dichiararci a favore o contro ad un singolo progetto per poi sentirci con la “coscienza a posto” ci fa perdere di vista quella che deve essere la strada da percorre: quella di una vera e aperta discussione con tutte le realtà del nostro territorio per investire concretamente in scelte volte al risparmio energetico e alla salvaguardia del nostro ambiente, trovare e investire su opportunità vere e innovative che non penalizzino il nostro territorio ma che anche in modo radicale lo rendano un esempio su questi temi. Lo dobbiamo alla mia generazione e a quelle che verranno che pretendono da noi che questi temi non siano argomento di discussione sterile solo in qualche consiglio tematico, ogni tanto, ma devono essere alla base di tutte le nostre scelte e orientare, in quanto prioritari, la nostra attività politica e amministrativa sempre. Non possiamo più aspettare e lasciare che altri, i nostri giovani soprattutto, subiscano la nostra indecisione.