Decoro urbano a Riccione, parte il progetto estivo con gli operatori del Geat

| 13:21 - 15 Luglio 2020

Sono due operatori del Geat ma Riccione li chiama già "Angeli del decoro urbano", perché per tutte le mattine d'estate si occuperanno di setacciare i principali viali della Perla verde alla ricerca di cose da sistemare, che possono essere rifiuti da raccogliere e gettare via oppure arredi o aiuole da sistemare. Insomma tutto quello che può rovinare la cartolina della città, in un periodo in cui il turismo si prepara a raggiungere il pienone.



«Saranno non solo due occhi puntati sul decoro della città, ma anche due braccia operative per intervenire immediatamente se qualcosa non va», afferma l'assessora ai lavori pubblici Lea Ermeti, «li abbiamo paragonati ad angeli custodi perché in maniera discreta ma pratica controlleranno che la città si presenti al meglio. Questo servizio predisposto direttamente da Geat con impiegati già in pianta organica si va a sommare alle convenzioni con il raggruppamento Giacche verdi e le guardie ecologiche. Insomma tuteleremo al massimo la nostra bellissima città».