Vacanze tricolori, impazza l'Emilia-Romagna: Riccione seconda, Rimini 19esima

| 13:08 - 15 Luglio 2020

Riccione, Cesenatico, Rimini e Cervia: sono queste le quattro località romagnole che svettano fra le prime venti località più cercate tramite il motore di ricerca Jetcost, che ha stilato una classifica delle città più gettonate per la seconda metà di luglio. Vacanze tutte italiane e molto romagnole, visto che Riccione si piazza seconda, Cesenatico sesta, Rimini 19esima e Cervia ventesima, incoronando l'Emilia-Romagna come una delle regioni più quotate.



Il motore di ricerca di hotel e voli ha rilevato che le ricerche di alloggi per la seconda metà di luglio sono triplicate rispetto alla prima parte del mese, quando c'era ancora un po' di incertezza e paura tra i viaggiatori. Quasi 8 utenti su 10 (77 per cento) hanno cercato destinazioni nazionali e solo i restanti hanno scelto destinazioni europee. In termini di preferenze, sembra che gli italiani abbiano voglia di sole e spiagge, come si evidenzia dalle destinazioni predilette.