Rimini: Cartoon Club, il programma di giovedì 16 luglio

Eventi

Rimini

| 12:29 - 15 Luglio 2020

Manifesto Cartoon Club 2020 firmato da Eron.

Incontri Cartoon Club, Augeo Art Space (Corso d’Augusto 217) Alle 18 Lorenzo Mattotti: La Famosa Invasione dell'illustrazione al cinema con Massimo Pulini, Sabrina Foschini. Ingresso gratuito, senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Streaming su www.cartoonclubrimini.com



Corte degli Agostiniani Alle 20.45 Anteprima Festival: il giornalista Federico Fiecconi presenta: “I compleanni dei personaggi dei cartoon che ricorrono nel 2020”. Alle 21.30 Corto Cartoon, selezione dei migliori film animati in concorso (adatto a un pubblico sopra i 12 anni). Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tel. 0541 784193 - cell. 3356509432



Chiostro Estate, Chiesa San Giuliano Borgo Alle 21 Cartoni di solidarietà Proiezione dei cortometraggi realizzati dai bambini nei laboratori scolastici 2020 (in collaborazione con Volontarimini e l’Associazione Sergio Zavatta Onlus). Assegnazione del Premio Cartoni di solidarietà e Premio Cartoon Junior.

Olly, Marco, Francesco, Alice e la Natura. Questi sono i protagonisti dei Cartoni animati di solidarietà 2020. Le loro avventure raccontano le storie dei volontari di quattro associazioni riminesi, reinterpretate con gli occhi dei piccoli registi. A descrivere le attività di Lorenzo e i piccoli eroi, Diabete Romagna, Our Children, Civiltà contadina sono i bimbi delle scuole elementari Don Milani di Ospedaletto, Andersen di Cerasolo e Battelli di San Leo. L’iniziativa, promossa da Volontarimini in collaborazione con Cartoon Club, negli anni ha raccolto l’entusiasmo di insegnanti, alunni, volontari ma anche di genitori grazie alla capacità di coinvolgere i piccoli studenti degli illustratori Riccardo Maneglia e Massimo Modula. Intanto sono già una trentina i cartoni delle passate edizioni dell’iniziativa visibili nei canali Youtube del Centro di Servizio per il volontariato e del Festival Cartoon club. Una piccola collezione che si è voluto mettere a disposizione della cittadinanza anche durante il lockdown.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.