Marco Paolini in scena all'apertura del Verucchio Music Festival

Eventi

Verucchio

| 12:05 - 15 Luglio 2020

Marco Paolini.

Primo appuntamento per la XXXVI edizione del Verucchio Music Festival con la direzione artistica curata da Ponderosa Music & Art, con gli eventi (l’edizione di quest’anno vedrà concerti musicali ma anche spettacoli dove il pentagramma si unisce alla forza della narrazione) ospitati come di consueto nella suggestiva piazza Battaglini, sul Sagrato della Chiesa Collegiata, dal 17 al 26 luglio.



I concerti a Verucchio si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative definite per i protocolli sanitari attualmente vigenti, permettendo agli spettatori di godersi gli eventi in piena tranquillità e sicurezza.







Partenza affidata venerdì 17 luglio a Marco Paolini con lo spettacolo Teatro fra parentesi – racconti, dove l’attore sarà accompagnato da Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, in una serata che, come racconta lo stesso Paolini, nasce da “un album di storie brevi, tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come nell’uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’.



Album, parola che riporta alle origini del lavoro di Paolini, scelta con la consapevolezza che questa non è una ripresa, ma un nuovo inizio e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo che lo ospiterà saranno densi di storie difficili da dimenticare, ma al mestiere del teatro si chiede anche questo. E molto ancora.



Inizio alle ore 21,30, apertura porte ore 20.30



Da quest’anno sarà possibile acquistare abbonamenti per tutto il Festival (sei spettacoli) o per ogni fine settimana (abbonamento per tre appuntamenti), a scelta. Per i residenti del Comune di Verucchio sono previste delle riduzioni.