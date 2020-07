Cronaca

Montefiore Conca

| 12:04 - 15 Luglio 2020

Il mezzo danneggiato dalle fiamme.

Incendio di un mezzo agricolo a Montefiore Conca nella serata di martedì. E' successo sulla Sp 73. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cattolica e in rinforzo una autobotte da Rimini. Nell'incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, non ci sono stati fortunatamente feriti. L'area è stata messa in sicurezza. Il mezzo è stato pesantemente danneggiato.