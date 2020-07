Troppi clienti senza mascherine: i carabinieri multano due discoteche

Cronaca

Riccione

| 11:40 - 15 Luglio 2020

Effetti luci in discoteca.

Due discoteche delle colline riccionesi hanno riceuto le prime multe per violazione del distanziamento e per mancato uso della mascherina. Il Byblos e la Villa delle Rose sono state oggetto di controlli venerdì scorso. I Carabinieri di Riccione e Misano hanno elevato sanzioni per 400 euro. Secondo quanto appurato sarebbero stati gli avventori dei locali ad avere atteggiamenti poco attenti nei confronti delle norme, mentre il personale era regolarmente con mascherina, ingressi ed uscite erano separati e all'interno dei locali c'erano igienizzanti a disposizione. Il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi martedì pomeriggio, ha annunciato ulteriori controlli nei luoghi di divertimento anche in concomitanza degli eventi programmati questa estate.