Eventi

Poggio Torriana

| 10:24 - 15 Luglio 2020

Un momento dello spettacolo - foto dal sito della compagnia Fontemaggiore.

Un problema da risolvere, un viaggio avventuroso da compiere e un amico fidato con cui affrontarli. Sono questi i temi su cui si sviluppa il divertente spettacolo Storia tutta d’un fiato che la compagnia Fontemaggiore presenterà venerid 17 luglio alle ore 21.15 al Teatro Aperto di Poggio Torriana per la rassegna Un Teatro per i Ragazzi 2020.

Lo spettacolo, già vincitore dei Festival “I Teatri del Mondo” e “L’altroFestival” come “migliore proposta di teatro ragazzi”, è tratto dal celebre racconto Narco degli Alidosi di Roberto Piumini, è interpretato da Enrico De Meo, Emanuela Faraglia e Giancarlo Vulpes, per la regia di Luca Radaelli che ne è anche autore insieme allo stesso Piumini.



La trama

Qui si narra la storia di Narco, conte e cavaliere assai valente, riverito, rispettato, temuto e apprezzato, se non fosse per il suo … alito! Perché non sa di rose, non è una dolce brezza… anzi, è terribile, tremendo, insomma puzza!

Nessuno riesce a rimaner indifferente al suo cospetto, i suoi sudditi si inchinano più per necessità che per rispetto. I più grandi sapienti sperimentano cure per guarire il malato, ma nulla possono contro un fiato così appestato. Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici: Bladante, scudiere e consigliere, aiuta il conte e lo accompagna in un viaggio alla ricerca del Mago Antolfo, l’unico in grado di aiutarlo: di lui dicono faccia miracoli, vanno i casi disperati e ne tornano salvati. E il viaggio ha inizio. Un viaggio avventuroso che si conclude con l’arrivo al cospetto del Mago che darà la soluzione: “per poter il male annientare, tre difficili prove il conte dovrà superare”.

L’aiuto del fidato amico Bladante si rivelerà fondamentale per sconfiggere il terribile male.



INFO

Biglietti: gratuito per bambini fino ai 10 anni; 5 euro per over 10 e adulti.

In osservanza dei protocolli di sicurezza vigenti i posti saranno limitati a 240.

La biglietteria del Teatro Aperto aprirà alle ore 20 della sera di spettacolo.