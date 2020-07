Ampliamento cimitero di Pianventena, a breve l'inizio dei lavori

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 09:34 - 15 Luglio 2020

Ingresso del cimitero di Pianventena.

È stato individuato l’esecutore dei lavori per l’ampliamento del cimitero di Pianventena che partiranno nel giro di alcune settimane.

Nel progetto è previsto il completamento degli interventi con la realizzazione di 5 nuovi blocchi da destinare a loculi e di un blocco da destinare ad ossari.

In particolare in questo appalto si realizzeranno 2 blocchi di 10 loculi ciascuno (n. 2 per 5 file) tra i corpi esistenti, ed un blocco (n. 20 loculi) da realizzare adiacente ad un altro esistente.

Si aggiungeranno così ulteriori 40 loculi, sufficienti a garantire per molti anni la possibilità di inumare i propri cari vicino a casa.

Per quanto riguarda invece gli aspetti architettonici, essi saranno realizzati il più possibile simili ai manufatti esistenti a cui risultano adiacenti ed a quelli già realizzati con i lotti precedenti.



“Si tratta di una risposta ad una tematica molto sentita dalla frazione Pianventena e risolve il problema di disponibilità di loculi verificatosi alcuni anni fa.

Come Amministrazione siamo sempre molto sensibili allo sviluppo dei servizi in ogni frazione e cerchiamo di far fronte alle richieste dei cittadini.

Questo intervento si è reso possibile grazie ad un’attenta pianificazione delle risorse disponibili, distribuendole per tutto il territorio”.