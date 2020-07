Il "Ridge" della soap opera Beautiful a Rimini, sorpresa al ristorante da Rinaldi

Attualità

| 07:32 - 15 Luglio 2020

L'attore americano Ronn Moss con i titolari del ristornate da Rinaldi.

Il noto attore americano Ronn Moss si trova in questi giorni nel riminese. Il “Ridge Forrester” della soap opera "Beautiful" si è concesso una serata al Ristorante da Rinaldi di via San Paolo. Una bellissima sorpresa per i cuochi e tutto il personale di una tra le cucine romagnole più famose della zona. "Persona molto garbata e riservata. Ha apprezzato in maniera particolare i nostri ravioli ai porcini" spiegano i titolari che hanno approfittato anche per fare qualche scatto ricordo con Ronn Moss.