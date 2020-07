A San Giovanni in Marignano l'Estate è fuori dal Comune: tutto pronto per la rassegna

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 19:12 - 14 Luglio 2020

Il comitato organizzatore dell'Estate fuori dal Comune di San Giovanni.

San Giovanni in Marignano si prepara a due mesi di eventi ricchi di arte, cultura e creatività. Con i nuovi protocolli e la possibilità di realizzare eventi ed iniziative all'aperto, l'amministrazione comunale si è fin da subito adoperata per valutare la possibilità di realizzare alcuni eventi ed iniziative. Si è lavorato moltissimo sul tema dell’identità, della valorizzazione di San Giovanni come Granaio dei Malatesta, borgo delle Streghe, centro storico medievale carico di fascino e magia. Si sta cercando di creare una sinergia tra commercio, turismo, cultura ed eventi così da coinvolgere il visitatore in una proposta esperienziale a tutto tondo.



Nasce così “Estate fuori dal Comune”, il titolo di una rassegna estiva inedita per tantissime ragioni: gli eventi teatrali proposti sono al di fuori del loro contenitore abituale, il teatro Massari. L’evento si svolgerà fisicamente all’esterno del municipio in un parcheggio che sarà trasformato in arena spettacoli. Vengono confermate le collaborazioni con l’associazionismo marignanese, che da sempre contraddistingue la piccola comunità. La rassegna sarà a cura della pro loco che si avvarrà di diverse professionalità e collaborazioni. Non mancherà la partecipazione degli esercizi commerciali e ristoranti marignanesi che vestiranno a tema le vetrine e proporranno menu tematici e per coppie. Verranno proposte anche degustazioni con i prodotti del territorio.



Per la prima volta inoltre San Giovanni prenderà parte al fitto programma della prossima Notte Rosa con la proposta di tre eventi. Gli eventi spaziano tra il recupero delle date de “Il Vecchio e l’Antico”, la rassegna “Itinerari Letterari” in edizione speciale estiva, eventi in occasione della Pink Week e la proposta di spettacoli teatrali all’aperto, grazie a diverse collaborazioni con il territorio. La partenza è domenica 26 luglio e la conclusione martedì 8 settembre. Programma completo qui.