Fitto calendario degli eventi estivi, il Comitato per l'ordine e la sicurezza tiene alta l'attezione

| 18:47 - 14 Luglio 2020

I 40 anni del Meeting Rimini festeggiati nel 2019 alla fiera.

C'è il Meeting speciale al Palacongressi di Rimini dal 18 al 23 agosto, con 12 eventi in presenza per un massimo di 400 partecipanti l'uno e dirette via streaming. Ci sarà anche la Notte rosa, la Notte delle streghe di San Giovanni in Marignano, ma anche l'inedito omaggio di Bellaria-Igea Marina alle donne e gli uomini dei reparti militari, delle forze dell’ordine, degli operatori sanitari e del volontariato del settore sanitario, che quotidianamente si impegnano per la sicurezza della comunità. Sono solo alcuni degli appuntamenti segnati sul calendario eventi della provincia di Rimini che il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tiene accuratamente sotto controllo per garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, oltre che i normali ordini di controllo. Per questo, in eventi massicci come la Notte rosa, è già stato previsto un rinforzo alla presenza delle forze dell'ordine in loco.