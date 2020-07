San Marino invia una donazione di dispositivi di protezione individuale al Brasile

Attualità

Il 9 luglio è partita da San Marino una spedizione a favore della repubblica federale del Brasile di 3 mila mascherine e 100 tute protettive. Un gesto di vicinanza espresso dall'istituto per la sicurezza sociale della piccola repubblica atterrato lunedì alla municipalità di San Paolo, una delle città attualmente più colpite dalla pandemia da nuovo Coronavirus (nel momento in cui ne scriviamo si registrano oltre 374 mila casi, di cui quasi 18 mila decessi).



La donazione è un piccolo ma significativo gesto di solidarietà che rafforza i rapporti tra i due Paesi, un gesto reso possibile dopo la decretazione di fine emergenza sanitaria del 30 giugno 2020. Proprio oggi l’ambasciatore di San Marino in Brasile Filippo Francini ha incontrato a Roma l’omologo mbasciatore brasiliano Helio Ramos e ha ricordato i profondi legami di amicizia e collaborazione tra il grande paese sudamericano e la piccola repubblica del Titano.