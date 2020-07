Anche senza Goletta Verde, Legambiente organizza due momenti di riflessioni green

Eventi

Rimini

| 18:34 - 14 Luglio 2020

La Goletta verde di Legambiente quest'anno non attraccherà nei porti romagnoli.

La Goletta verde di Legambiente arriva simbolicamente in Emilia-Romagna. Nonostante l’assenza dell’imbarcazione però la campagna 2020 porterà con sé un ricco programma di iniziative anche nel territorio riminese volte alla conoscenza del territorio e a stimolare il dibattito sui temi dell’energia, dei rifiuti, del turismo e della salute delle nostre acque.



Al centro resta la citizen science, che ha visto i volontari dei circoli della costa impegnarsi in prima persona per eseguire i monitoraggi sulla qualità delle acque alle foci, iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto regionale Green Eye 2.0. Il contributo prezioso dei circoli della costa emiliano-romagnola si traduce in questa edizione nel raccontare le bellezze del territorio e sensibilizzare sulle opportunità di un turismo più lento ed etico.



Al centro del dibattito politico, invece, il tema dell’energia e le attività estrattive dell’Adriatico, con approfondimenti sulla potenzialità degli impianti eolici offshore, utili a favorire il processo di riconversione verde del settore.



Sabato 18 luglio alle 10 flash mob sulla spiaggia antistante la sede riccionese della fondazione Cetacea contro i combustibili fossili e a favore di un sistema di approvigionamento eolico offshore. Alle 11 incontro su “Potenzialità e prospettive per l’energia pulita dell’Adriatico del Futuro". Domenica 19 appuntamento alle 9.15 all'invaso del ponte di Tiberio per partire alla volta di Mutonia, a Santarcangelo di Romagna.