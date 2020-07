Tre nuovi defibrillatori alle forze dell'ordine di San Marino, così la repubblica è più sicura

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:22 - 14 Luglio 2020

La consegna dei nuovi defibrillatori a San Marino.

L'Istituto per la sicurezza sociale di San Marino ha donato alle forze dell'ordine della repubblica tre nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae) che vanno a rimpiazzare gli apparecchi in dotazione da tempo ai corpi di polizia, gendarmeria, polizia civile e guardia di Rocca. Alla cerimonia di consegna seguirà, nei prossimi giorni, il ritiro e la sostituzione da parte dell’ingegneria clinica dell’Iss dei 20 dae presenti nelle postazioni mobili dei mezzi delle forze dell’ordine.



In tutto il territorio sono presenti 16 totem fissi, una presenza che garantisce l'attuazione del progetto “Repubblica cardioprotetta” nato nel 2016 e che ha permesso di salvare 26 vite.