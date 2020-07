Cronaca

VillaVerucchio

| 17:53 - 14 Luglio 2020

Non vi sono altri mezzi coinvolti, ma visto il colpo d’occhio che ci si trovava davanti per precauzione il 118 è intervenuto con un ambulanza. Sul posto per i rilievi e la gestione del traffico c’era la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Disagi per gli automobilisti. L’episodio è accaduto verso le 17.30 lungo la Marecchiese a Villa Verucchio sulla rotonda dell'Scm direzione Corpolò. L'uomo alla guida del mezzo, un 50enne straniero, è rimasto per fortuna illeso.