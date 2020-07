Summer camp al Garden sporting center di Rimini, attesa per l'arrivo della Juventus

Sport

Rimini

14 Luglio 2020

Juventus summer camp dal 27 al 31 luglio con il Garden sporting center.

Tra meno di due settimane partirà l'attesissimo Juventus summer camp, occasione di allenamento per il calcio giovanile riminese ospitato dal Garden sporting center di Rimini. Aperto ai bambini e ragazzi dai 7 ai 16 anni, si svolgerà da lunedì 27 a venerdì 31 luglio al campo sintetico di Bellariva con il coordinamento dei tecnici del settore giovanile della squadra bianconera.



Rimini è una delle 20 location in tutta Italia scelte dai bianconeri, che all'atto di iscrizione doneranno a ogni partecipante la maglia della prima squadra, un paio di pantaloni, calze, una mascherina marchiata Juventus e una sacca per far vivere ai ragazzi una vera esperienza a colori bianconeri. In segno di gratitudine per il lavoro finora svolto, 50 posti saranno riservati ai figli degli operatori sanitari (medici, infermieri e OSS) che sono stati impegnati direttamente nella rete di gestione dell'emergenza nazionale Covid-19, in particolare nelle aree più colpite ovvero Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna

e Veneto.



Una grande occasione per gli appassionati resa possibile dalla collaborazione tra la Polisportiva Garden e la Juventus, nata un anno fa, come spiegano entusiasti il responsabile della scuola calcio Garden Valter Sapucci con il presidente Ermanno Pasini: “Siamo orgogliosi di poter ospitare a Rimini il Summer Camp, abbiamo dato vita alla collaborazione nel 2019 e dopo un anno possiamo dirci più che soddisfatti per questa scelta che ci ha permesso di crescere tanto da un punto di vista tecnico e di prestigio”.