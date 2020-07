Spiaggia libera a Bellaria senza i servizi igienici: le rimostranze di una turista

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 17:25 - 14 Luglio 2020

«Mi trovo in vacanza nel vostro comune come tutti gli anni e sono indignata nel constatare che quest’anno nella spiaggia libera del porto canale di Bellaria-Igea Marina, nella zona del Polo Est, non abbia bagni pubblici né docce utilizzabili». Recita così il breve ma esplicito messaggio inviato da una donna alla nostra redazione tramite il servizio segnalazioni. «È impensabile che uno spazio così grande nel quale si trovino centinaia di persone, per lo più anziane e famiglie con bimbi, che trascorrono l’intera giornata al mare, non metta più a disposizione dei servizi igienici per i bisogni solo perché il chiosco quest'anno non riapre». Il disservizio ricorda quello di Viserba, che però è stato prontamente risolto pochi giorni dopo l'amplificazione del problema attraverso il nostro sito.