Rimini

| 17:15 - 14 Luglio 2020

Un nuovo positivo e una donna deceduta per complicanze legate alla Covid-19: è il bilancio parziale delle 17 di martedì comunicato dalla Regione Emilia-Romagna, in attesa dei dati più precisi della Prefettura, attesi a breve.



Notizia in aggiornamento