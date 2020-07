Lavoro offresi: l'estate va a gonfie vele, parte la ricerca a tappeto di lavoratori stagionali

| 16:27 - 14 Luglio 2020

AAA stagionali cercasi. Nella banca dai dei centri per l’impiego di Rimini e di Riccione ci sono 228 offerte di lavoro per dieci località romagnole nei campi più disparati, dalla cucina alla sala, dalla pizzeria alla segreteria. Molti imprenditori hanno rimandato a tempi migliori i contatti con i lavoratori per una stagione iniziata a rilento e con molte incognite. Se prima ci si preoccupava del personale già nei mesi primaverili, nel 2020, in un clima di incertezza e iniziando con pochi dipendenti, per la diffusione delle disponibilità in molti casi si è arrivati a metà luglio.



Si cercano aiuto cuochi e cuochi, sfogline, camerieri di sala, bar e ristorante, baristi, pizzaioli, addette ai piani, manutentori, bagnini, segretari d’albergo e addetti all’accoglienza, tuttofare. La maggior parte delle offerte è per Milano Marittima (69), seguita dai Lidi ravennati (38), Cesenatico e Riccione (30), Cattolica (22), Rimini (19), Gatteo (7) e Misano Adriatico (5). In ogni inserzione presente in banca dati si trovano le caratteristiche richieste e i riferimenti del datore di lavoro per l’invio del curriculum o per il contatto diretto.



I lavoratori disponibili possono anche mettere a disposizione il proprio curriculum caricandolo online, seguendo le istruzioni indicate nel sito.