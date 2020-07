Al via mercoledì 15 luglio Cartoon Club: il programma della prima giornata

Eventi

Rimini

14 Luglio 2020

36a edizione di Cartoon Club.

Prende il via domani la prima fase della 36a edizione di Cartoon Club, il Festival internazionale del Cinema d'animazione e del fumetto in programma a Rimini fino a domenica. Ecco gli appuntamenti della giornata.



Incontri Cartoon Club: Augeo Art Space (Corso d’Augusto 217). Alle 18 "Federico Fellini: un genio cresciuto a fumetti e cartoon". Partecipano Davide Bagnaresi, Gianfranco Angelucci, performance live del disegnatore Marco Martellini. Ingresso gratuito, senza prenotazione fino ad esaurimento posti. Streaming su www.cartoonclubrimini.com



Corte degli Agostiniani Alle 20.45 Anteprima Festival: il giornalista Federico Fiecconi presenta: “I cartoni dello Zecchino d’Oro e le anteprime RAI in arrivo in autunno”. Alle 21.30 Lla famosa invasione degli orsi in Sicilia Lungometraggio d’animazione, regia di Lorenzo Mattotti, Francia/Italia, 2019 (82’). La famosa invasione degli orsi in Sicilia è un romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzati e pubblicato nel 1945 a puntate sul ‘Corriere dei Piccoli’. L’animazione del celebre illustratore Lorenzo Mattotti, dal testo di Buzzati, è una caleidoscopica avventura ricca di colori e fantasia, che non manca di richiami d’attualità alle dinamiche di identità e diversità.

A seguire, le proiezioni dei cortometraggi in concorso.

Ingresso a pagamento 4 euro. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tel. 0541 784193 - cell. 3356509432



All’interno della Corte degli Agostiniani apre “Omaggio a Fellini”, 20 caricature realizzate da Marco Martellini per celebrare il centenario della nascita di Federico Fellini.



Museo della Città (via Tonini, 1) apre la mostra Silver e Lupo Alberto. Genesi di un mito (fino al 30 luglio). Al Museo della Città è allestita la divertente mostra dedicata a Silver e al suo famoso personaggio: Lupo Alberto, che ha ben passato i 40 anni ma non li dimostra. In esposizione tavole originali, pubblicazioni d’epoca, gadget, video, memorabilia e testimonianze uniche. La mostra dedica spazio anche alla collaborazione di Silver con Tv Sorrisi e Canzoni, per cui dal 1994 realizza una tavola ogni settimana con le avventure del lupo. Orario continuato: da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Apertura serale ogni venerdì dalle 21 alle 23. Ingresso gratuito.



Piazza sull'acqua (Parco Marecchia Ponte di Tiberio) Ogni sera fino al 19 luglio dalle 21.30 alle 23 "Profondo" video installazione, Eron, 2020