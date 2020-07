Coriano, giovedì 16 i "Lucchettino" in scena al Castello Malatestiano

Eventi

Coriano

| 12:17 - 14 Luglio 2020

I Lucchettino.

Giovedì 16 luglio 2020 (ore 21,30) presso il Castello Malatestiano di Coriano andrà in scena il secondo appuntamento della rassegna estiva “Notti di Mezza Estate”. Protagonisti della serata i Lucchettino che portano sul prato del Castello romagnolo uno dei loro show di più successo “Lucchettino Classic”. In scena Luca Regina e Tino Fimiani.



Dopo i successi televisivi di Zelig Circus e la collaborazione col grande trasformista Arturo Brachetti, i Lucchettino, vincitori del premio Les Mandrake D’Or di Parigi, l’Oscar della Magia, presentano uno show esplosivo che si basa sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 20 anni di attività.



Uno show di visual comedy in continuo divenire, replicato centinaia e centinaia di volte davanti a un qualsiasi tipo di pubblico. Una performance comica e coinvolgente, tra magia e cabaret, adatta per tutta la famiglia!



I Lucchettino durante il tour francese con Arturo Brachetti, il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti gli Stallio e Ollio italiani. Dice di loro Arturo Brachetti: “Con i Lucchettino ho condiviso le tavole dei palcoscenici di mezza Europa con orgoglio per ben tre anni. Luca e Tino, commedianti surreali, clowns magici e caricature senza tempo hanno il potere di riportarci all’innocenza usando il sorriso e il gioco in maniera raffinata e sanguigna”.



I Lucchettino sono giocolieri del nonsense, virtuosi dell’assurdo e nel contempo crudeli enfant terribles delle loro stesse irresistibili gag, sono tra gli ultimi sopravvissuti della grande tradizione comica della commedia dell’arte in una chiave rinnovata, lunare e moderna