Raccolta differenziata, a Riccione arrivano le Ecoisole: ecco dove sono

Attualità

Riccione

| 11:05 - 14 Luglio 2020

Le nuove ecoisole di Hera.

A Riccione la raccolta differenziata è ancora più comoda, grazie alle due nuove Ecoisole per i rifiuti differenziati, a supporto del porta a porta. Si tratta di isole ecologiche in grado di raccogliere 24 ore su 24 le tipologie di rifiuto raccolte dal sistema domiciliare, quali carta, plastica e lattine, vetro, organico e indifferenziato.



Due isole ecologiche smart a disposizione 24 ore su 24 Le Ecoisole sono comode perché consentono ai cittadini di conferire i rifiuti differenziati anche al di fuori dei giorni di raccolta previsti dal calendario del servizio domiciliare. Questi contenitori rappresentano quindi un ulteriore strumento di aiuto per le famiglie, e in particolare per i turisti che non sempre hanno la possibilità di conferire il proprio rifiuto nelle giornate di ritiro del porta a porta. Sono anche smart: per utilizzarle basta utilizzare la propria tessera sanitaria e seguire le istruzioni riportate sull’infografica collocata sul coperchio di ogni singolo contenitore.



Dove si trovano Le nuove strutture di Hera sono state posizionate in Piazzale Neruda (nei pressi del torrente Marano) e nel parcheggio tra Viale XIX Ottobre e via Panoramica, nei pressi della Stazione Ferroviaria. Rimarrà inoltre attiva la postazione di contenitori presente nei pressi del casello autostradale (Viale Empoli).







Punti di contatto Hera



Per avere informazioni sul nuovo servizio o per segnalazioni si può chiamare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00 e il sabato dalle 8.00 alle 18.00, oppure scaricando la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line su www.ilrifiutologo.it, oggi integrata anche con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, a cui è possibile chiedere anche informazioni sul calendario di raccolta porta a porta.