Baseball San Marino, arrivano Solbach e Caseres pronti per la sfida con Parmaclima

| 09:14 - 14 Luglio 2020

Il San Marino Baseball annuncia l’arrivo del pitcher tedesco Markus Solbach e dell’utility cubano Maikel Caseres, che hanno svolto lunedì pomeriggio il primo allenamento e sono stati tesserati in vista dell’imminente trittico di partite con il Parmaclima.



Markus Solbach è un lanciatore destro di 196 cm che compirà 29 anni il prossimo 26 agosto. Per lui una carriera nelle minors americane prima con l’organizzazione dei Twins, poi con quella dei D-backs e infine con i Dodgers. Per lui un’eccellente stagione da partente in Doppio A nel 2019 con i Tulsa Drillers: 5 vinte e 1 persa, 2.57 di media pgl e 39 strike out, con solo 8 basi ball concesse, in 42 inning. Buono anche il suo rendimento in patria, in Germania: con i Bonn Capitals ha vinto il titolo 2018 ed è stato il miglior pitcher. Da segnalare anche la stagione 2018-2019 in Australian Baseball League, con 5-3 di record e 1.10 di media pgl (74 K in 65 inning) con Adelaide.



Maikel Caseres, al contrario di Solbach, ha già avuto modo di assaggiare i diamanti della massima serie italiana nel 2017 con Rimini. In Ibl, il classe ’83 ha fatto registrare una media battuta di 309 (secondo neroarancio dietro a Celli) con 20 punti battuti a casa. Reduce da una stagione invernale 2019 negli Indios del Boer in LBPN (la Liga Nicaraguense), ha un passato con tanto baseball giocato in terra cubana. Quasi sempre con i Sabuesos de Holguin, a parte alcune brevi parentesi con le Tigres di Ciego de Avila e con i Bravos de Margarita. Per lui grande costanza e sempre ottima produttività.