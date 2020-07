Polizia, Sap Rimini: mancati rinforzi, in grave difficoltà la sicurezza

Attualità

Rimini

| 09:02 - 14 Luglio 2020

Poliziotto in servizio.

Il Sap, Sindacato Autonomo di Polizia, in una nota lamenta le difficoltà per il mancato invio di rinforzi estivi. Una situazione che, si legge nel comunicato "sta mettendo in grave difficoltà l’apparato della sicurezza. I posti di polizia estivi sono aperti con il solo personale della questura, è grave la mancanza degli aggregati da altri reparti, che gli anni passati garantivano un aumento di 5 pattuglie h24 (oltre 60 uomini), tre delle quali garantivano il controllo del territorio e i “pronto intervento” su Bellaria e Riccione. La polizia Stradale non ha ricevuto alcun rinforzo, l’unica specialità che ha inviato operatori in supporto è la polizia Ferroviaria per le necessità legate al controllo della stazione FS di Riccione." Nonostante il calo di arrivi dall'estero, dalle città ci sono comunque turisti, sottolinea il sindacato tra weekend lunghi e prossime ferie "Incrementando notevolmente la necessità di uomini sul territorio". Infine il segretario provinciale Roberto Mazzini ricorda che tutti gli appartenenti alle Forze dell'Ordine vengono da un periodo di grande lavoro legato all'emergenza Covid. "Ad oggi, alle necessità del territorio rivierasco, dettate dal periodo estivo, si sommano tutte quelle attività legate all’emergenza sanitaria, di controllo delle prescrizioni nei luoghi aperti al pubblico per il bene e la tutela degli operatori del settore e dei turisti.

Un ulteriore carico di lavoro per i poliziotti della provincia di Rimini." conclude Mazzini.