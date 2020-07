Novafeltria, raccolta fondi per salvare la chiesetta di San Maurizio

Attualità

Novafeltria

| 08:02 - 14 Luglio 2020

Una parte della chiesa di San Maurizio danneggiata.

Un appello per salvare una antica chiesetta del 1600 a Torricella di Novafeltria. E' intitolata a San Maurizio ed è aggregata alla Parrocchia di Santa Maria Assunta a Torricella. Ha urgente bisogno di restauro, al tetto, alle pareti laterali e alla pavimentazione. La chiesetta di San Maurizio è meta di processioni e ha una storia antica e preziosa. Alcune opere interne sono già state restaurate grazie ai fondi parrocchiali, ma ora le risorse scarseggiano. Già un gruppo di persone si occupa della chiesetta ma per la sopravvivenza della struttura servono finanziamenti. "Cerchiamo buone anime che ci diano una mano a ristrutturarla e facciamo appello perché questa chiesetta non vada distrutta portando via l'affetto cristiano e la bellezza dell'opera" sono le parole dei volontari.



Chi volesse conribuire può rivolgersi in parrocchia o fare una donazione a queste coordinate bancarie: IT 9500899568460018000031562 intestato a Parrocchia Santa Maria Assunta - Torricella. Causale: Chiesetta S. Maurizio