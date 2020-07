Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:44 - 14 Luglio 2020

Delai, il ds Cipriani e Romani.

Il Sant'Ermete ha ufficializzato la coppia di portieri per il prossimo campionato di Promozione. Il ds Cipriani ha trovato l'accordo con Jacopo Romani (1999), portiere del Tropical Coriano nell'anno della promozione in Eccellenza. L'ex Rimini ha vestito l'anno scorso la maglia del Novafeltria assieme a Mezgour, altro neo acquisto del Sant'Ermete. Oltre a Romani in rosa ci sarà il confermato Matteo Delai (1987).