Codacons chiede la chiusura del Samsara. CNA: ‘Accanirsi su un locale non solo è parziale, ma ingiusto’

Attualità

Riccione

| 17:49 - 13 Luglio 2020

Samsara Beach (Foto repertorio).

Il Codancons chiede la chiusura del Samsara Beach di Riccione con un esposto alla Procura della Repubblica e al Prefetto di Rimini. Ma le associazioni non ci stanno. Dopo l’attacco del presidente del Silb Gianni Indino, arriva anche la nota della CNA Riccione che, attraverso il Presidente Lanfranco Francolini, denota un accanimento nei confronti degli imprenditori che, nonostante il periodo difficile, hanno investito per garantire un divertimento sano e in sicurezza.





“Premesso che sul tema Coronavirus non si può abbassare la guardia nonostante i dati confortanti che arrivano dalla nostra Provincia – spiega il Presidente Francolini - perché va scongiurato l’incubo di dover tornare ad un secondo lockdown, occorre essere realisti e osservare i comportamenti con obiettività evitando accanimenti su una categoria piuttosto che un’altra, soprattutto laddove gli imprenditori hanno investito e continuano a farlo assumendo stwart e tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza degli avventori e dei collaboratori adeguandosi ai protocolli e alle linee guida nazionali.





Investimenti affrontati in momenti davvero difficili, ma con l’obiettivo di continuare ad offrire un prodotto alla propria clientela e a contribuire a mantenere viva l’immagine della città. Accanirsi su un locale quando la casistica di potenziali focolai è innumerevole nonostante gli sforzi di contenimento, non solo è parziale, ma ingiusto. L’invito è sì a continuare a tenere alta la guardia e invitare tutti quanti a fare la propria parte in maniera responsabile osservando le norme, ma con spirito di giustizia e non di giustizialismo” conclude nella nota Francolini.