Calcio RSM: Murata, confermato il bomber Eric Fedeli

Sport

Repubblica San Marino

| 17:44 - 13 Luglio 2020

Eric Fedeli (foto FSGC).

La Società Sportiva Murata ufficializza la conferma del capocannoniere dello scorso Campionato Sammarinese. Eric Fedeli sarà il terminale delle sortite offensive di mister Fabbri anche per la prossima stagione.



Soddisfazione da ambo due le parti per l'accordo raggiunto. L'attaccante classe '92, con trascorsi in Eccellenza e Promozione, non si nasconde "Ce la metterò tutta per regalare altri gol al Murata". Al settimo cielo anche per la conferma del mister Fabbri e di gran parte dell'ossatura dell'anno scorso: "Contare sul blocco dell'anno scorso può solo che avvantaggiarsi, abbiamo un anno in più di conoscenza alla spalle e ripartiamo molto convinti dei nostri mezzi".



Alla sua prima stagione con la casacca bianconera vanta un bottino invidiabile: 17 marcature (16 gol in Campionato, con una media di 1 gol ogni 84 minuti e 1 gol in Coppa Titano).