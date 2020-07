Crisi: chiusi a Rimini 101 negozi abbigliamento nell'ultimo trimestre

Attualità

Rimini

| 17:27 - 13 Luglio 2020

101 negozi chiusi in provincia nell'ultimo trimestre (Foto repertorio).

I negozi di abbigliamento abbassano la saracinesca per sempre: sono 101 quelli che hanno chiuso nella provincia di Rimini nel primo trimestre dell'anno secondo i dati di Confcommercio, e il numero è cresciuto soprattutto con il coronavirus. "Sono dati che fanno raggelare i polsi - ha detto il presidente di Federmoda-Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini - perchè a Rimini ha praticamente chiuso un negozio al giorno". Ora si attendono i dati del secondo trimestre, "che si prefigurano più

agghiaccianti".



In base a uno studio dell'associazione, a livello nazionale a rischio chiusura un negozio ogni tre, e a Rimini la situazione non migliore visto che in questo periodo si punta sul turismo per le vendite, ma i flussi in arrivo sono più

scarsi degli altri anni.



"Dopo la prima settimana dalla fine del lockdown, dove ci sono stati dati molto incoraggianti, abbiamo avuto una frenata imbarazzante delle vendite con un crollo nei nostri negozi di oltre il 70 per cento", ha aggiunto Zanzini. E' un giorno feriale e fuori dal suo negozio che si trova nel cuore di Marina Centro sui viali della passeggiata, i turisti si vedono alla spicciolata. "Basta compare online", l'appello del negoziante che aggiunge: "E non siate allarmati da un'eventuale chiusura delle attività a settembre o ottobre".