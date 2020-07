Riccione, focus albergatori: giugno meno 70% rispetto al 2019, luglio in ripresa

Attualità

Riccione

| 15:36 - 13 Luglio 2020

Su 330 soci, hanno risposto 99 hotel soci.

Nel weekend scorso gli albergatori si sono interrogati su come è andato, rispetto all'anno scorso il mese di giugno e la prima quindicina di luglio, attraverso un questionario. Strutture aperte, in che periodo, fatturato di giugno e presenze nelle due settimane di luglio.





Hanno risposto in 99 su 330 attuali soci, di cui: 9 una stella, 33 due stelle, 47 tre stelle,10 tra quattro e cinque stelle.

Solo tre alberghi hanno risposto di non aver aperto, degli hotel aperti il 42% ha aperto nella prima decade di giugno, il 40% nella seconda decade e il 18% nella terza decade di giugno.





Nella media le presenze di giugno confrontate con le presenze dell'anno 2019, hanno avuto un calo del -69% e -70% il fatturato. Per il mese di luglio (1/15) un buon recupero con presenze -49% e -51 di fatturato. Queste percentuali variano arrivando al -10% nei weekend, rispetto ai dati dello scorso anno.





Federalberghi Riccione si dichiara moderatamente soddisfatta rispetto al calo del 80% rilevato a livello nazionale. “Siamo fiduciosi per i prossimi mesi – si legge in una nota - ci attendiamo un ulteriore recupero, rimaniamo preoccupati per i mesi successivi ad agosto, per la riapertura delle scuole, l’assenza di eventi, congressi e meeting che erano la motivazione della presenza nei periodi successivi all’estate.





Il bonus vacanze sta portando risultati ancora non misurabili, piccoli numeri per i 50 hotel che hanno deciso di accettarli, ci auspichiamo che a fine anno ci siano numeri significativi per uno strumento ancora non pienamente utilizzato dagli italiani”.





Nei prossimi giorni Federalberghi Riccione sottoporrà ai soci un questionario previsionale sui mesi di agosto e settembre.