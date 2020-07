Rimini: ruba bici elettrica a suon di sberle e strattoni: arrestato 24enne

Cronaca

Rimini

| 15:09 - 13 Luglio 2020

La bici elettrica era nuovissima, del valore di 2000 euro.

Finisce in manette per aver rubato la bici ad un minorenne, strattonandolo e schiaffeggiandolo. Si tratta di un 24enne rumeno, già noto alle forze dell’ordine, che è stato anche denunciato per lesioni personali. I fatti sono avvenuti domenica sera, verso mezzanotte. La vittima, assieme ad altri due coetanei, aveva deciso di andare a mangiare una crepe. Il ragazzino ha messo in sicurezza la sua bici elettrica, nuova, del valore di 2000 euro, attaccandola ad un palo. Quando ai ragazzi si è avvicinato il 24enne che ha iniziato a minacciare e schiaffeggiare il proprietario della bici chiedendogli insistentemente di consegnargliela. Nemmeno l’intervento di un altro giovane lo ha fatto desistere dal suo intento: ha picchiato anche lui ed è fuggito con la bici. Poco dopo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia, allertati dai ragazzi, in viale Regina Margherita, e qui è stato arrestato per rapina. In attesa del rito direttissimo, per lui è stato stabilito l’obbligo di firma.