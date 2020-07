Mare mosso, bagnanti sfidano le onde, il monito del comune di Rimini: prudenza

Attualità

| 14:10 - 13 Luglio 2020

Mare mosso, molti gli interventi dei salvataggi.

Il mare molto agitato di ieri, domenica 12 luglio, non ha fermato alcuni bagnanti, in particolare i più giovani. In "tantissimi", infatti, a Rimini hanno sfidato le onde nonostante le bandiere rosse ad indicare il divieto di balneazione. "Troppa incoscienza e inconsapevolezza non solo dei rischi per se stessi, ma anche per coloro che ogni giorno vigilano sulla loro incolumità, dalle torrette e dai mosconi", avverte l'assessora al Demanio Roberta Frisoni. Ieri erano continui i fischi e i richiami dei bagnini di salvataggio, impegnati nell'"ennesima giornata di super lavoro, durante la quale sono stati protagonisti di molteplici interventi su tutta la costa".





Nella gran parte dei casi, prosegue l'assessore, sono stati chiamati a soccorrere e aiutare ragazzi giovanissimi, "in acqua forse mossi dalla convinzione di essere invulnerabili, nonostante le cronache purtroppo raccontino che così non e'". E in più di una circostanza l'apporto dei salvataggi si e' rivelato provvidenziale. Ecco perché risulta "indispensabile" mettere i bagnini "nelle condizioni di lavorare al meglio, senza sovraccaricarli di incombenze che si potrebbero tranquillamente evitare". Da qui l'invito a "cercare di prestare più attenzione, la sicurezza passa qui, come in tante altre circostanze, anche dai nostri comportamenti. A qualunque età bisogna prestare attenzione alle condizioni del mare, così come i genitori devono tenere d'occhio i più piccoli". Il servizio di salvamento, conclude Frisoni, e' "ottimo, ma e' fondamentale non avventurarsi in situazioni che possono mettere a rischio la propria incolumità e quella di altri".