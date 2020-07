Coronavirus: Bonaccini, la movida è un potenziale pericolo 

Attualità

| 13:01 - 13 Luglio 2020

Musica, locali da ballo. Foto di repertorio.

"Bisogna stare attenti agli assembramenti. Lo dico anche per i locali della movida". Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, in diretta su Radio Bruno, parlando di "un potenziale pericolo" e ricordando la necessità di monitorare l'evoluzione dei contagi nelle prossime settimane. "Stiamo reagendo bene, ma perchè sia un'estate tranquilla e serena e si possa avere un autunno senza rischi evitando nuove chiusure, bisogna che le persone rispettino le distanze e usino la mascherina. Non si dica che il virus è sconfitto, lo sarà solo quando ci sarà il vaccino", ha aggiunto.