Fase 3: Bonaccini, sport di contatto? stiamo valutando. Si a tennis

Sport

Emilia Romagna

| 12:58 - 13 Luglio 2020

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

"Ci sono molti sport che si possono già fare, quelli individuali, come il tennis. Per quelli di contatto il confine è molto stretto perché se li permetti significa consentire a persone senza mascherina e sedute di stare vicini, il rischio è elevato". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, spiegando che una decisione su questi sport, come il calcetto, sarà presa "con il conforto delle persone competenti, della sanità regionale, i nostri esperti". Nei prossimi giorni, ha aggiunto, "prenderemo una decisione, può essere che li permetteremo, ma prima voglio vedere i dati. Dico di essere fiduciosi, che presto anche su questo ci sarà una buona decisione", ha aggiunto.