Rimini, l'80% dei residenti ha la patente, valore più alto in regione

| 10:22 - 13 Luglio 2020

Patenti.

Aumentano i riminesi con la patente di guida; secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Rimini il numero di patentati è arrivato a 237.157, vale a dire 4.335 in più rispetto al 2017. La provincia raccoglie il 7,8% delle patenti presenti in Emilia-Romagna.



Rapportando il numero di licenze di guida attive con quello degli over 14 residenti nella provincia emerge che il 79,8% dei riminesi è abilitato alla guida di un veicolo a motore, valore più alto di tutta la regione.



A livello regionale, il numero di patentati è aumentato arrivando a 3.035.287, vale a dire circa 50mila in più rispetto al 2017 e, addirittura, quasi 373mila in più se confrontato con il 2010. Guardando alle province dell’Emilia-Romagna, quella con la maggiore percentuale di residenti over 14 patentati è Rimini (79,8%), seguita da Forlì-Cesena (79,4%), Ravenna (78,8%), Reggio Emilia (78,2%), Modena (78,1%) e Ferrara (77,3%). Chiudono la graduatoria regionale le province di Bologna (76,3%), Parma (75,9%) e Piacenza (74,9%).