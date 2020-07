Morciano, antenna di telefonia in zona residenziale, incontro con il sindaco

Attualità

08:48 - 13 Luglio 2020

Incontro pubblico a Morciano per parlare dell'installazione di un'antenna di telefonia mobile (Wind-Tre).

L'appuntamento è per giovedì 23 luglio alle 21 nella sala Ex Lavatoio. Nasce anche il comitato "No antenna" a Morciano. Un'occasione per incontrarsi, fare chiarezza e capire quali strade poter percorrere per affrontare la situazione. Sarà presente anche il sindaco Ciotti "sarà pertanto possibile ricevere direttamente informazioni sull’iter che il Comune ha già intrapreso avverso l’installazione dell’antenna di via XXV Luglio "si legge nella nota "capire quali siano le modalità ed i tempi per un concorso al ricorso che il Comune intende fare e chiedere che venga adottato un regolamento urbanistico restrittivo che possa contribuire in maniera significativa ad impedire future installazioni in zone densamente abitate."



L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati.

Per informazioni Elisa Ugolini 3393792722.