Calcio: per l'attacco dell'Athletic c'è Jacopo Marconi

| 08:07 - 13 Luglio 2020

Jacopo Marconi in azione.

Altro rinforzo per l’attacco dell’Athletic. Infatti dopo l’arrivo di Giulio Molari, la società di Via Costa del Macello annuncia anche il tesseramento della punta Jacopo Marconi.



Attaccante classe ‘99, velocità e colpo di testa rappresentano le sue armi più affilate. Qualità emerse fin dai tempi del settore giovanile a Santarcangelo e messe in mostra anche a Bellaria (Eccellenza) e Gatteo (Promozione).



“L’Athletic Poggio è la squadra della città nella quale sono nato e attualmente vivo, motivo in più per offrire il meglio di me stesso. - commenta Marconi - Il mio obiettivo è quello di maturare individualmente e contribuire alla crescita del gruppo. Il tutto dimostrando quanto valgo allo scopo di aiutare la squadra”.