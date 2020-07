Cronaca

Riccione

| 07:49 - 13 Luglio 2020

I Vigili del Fuoco al lavoro nella palazzina.

Un quadro elettrico va a fuoco e il fumo invade un palazzo di tre piani. E' successo nella prima serata di sabato a Riccione in viale Empoli. La struttura ospita uffici che al momento non erano occupati. L'allarme è stato dato dai vicini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre che, in breve tempo, hanno confinato le fiamme al quadro elettrico. Presente anche la Polizia Locale di Riccione.