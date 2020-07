Calcio Promozione: Novafeltria, arrivano il portiere Hysa dal Torconca e il difensore Foschi

Sport

Novafeltria

| 13:42 - 13 Luglio 2020

Primi acquisti per il nuovo Novafeltria.

Primi due acquisti per il Novafeltria Calcio, che quest'anno sarà allenato da Mirco Fratta. Il ds Michele Sabba ha trovato l'accordo con il portiere Klajdi Hysa, classe '99, ex Sammaurese e Torconca. Lo scorso anno tra i gialloblu ha giocato il fratello minore di Hysa, Sefedin, classe 2001. La difesa sarà inoltre rinforzata da Elia Foschi, classe '97, ex Ribelle, Ravenna, San Pietro in Vincoli, Cervia e Bellaria Igea Marina.



Partenze e conferme



Dopo capitan Rinaldi e Paolo Gori, hanno lasciato la maglia gialloblu anche il centrocampista Alessio Balducci (giocherà nel campionato interno sammarinese, nel Domagnano) e Adil Mezgour, che si è accasato al Sant'Ermete. Il ds Michele Sabba è al lavoro per rinforzare la rosa: la società spiega di voler allestire un organico competitivo, con pochi acquisti, ma di qualità, e dare spazio ai tanti giovani cresciuti in quest'anni nel vivaio, giovani con potenzialità. Si riparte in primis dagli Under già impiegati lo scorso anno: Sartini, Piva, i fratelli Crociani (Alessio e Matteo), Cappella, Giovagnoli, Lunadei, Radici. Poi dai classe '98 Mahmutaj e Morciano, nonché dal difensore classe '94 Amedeo Valentini. Altri elementi saranno promossi dalla Juniores:

il difensore Corazza (1999), i centrocampisti Martelli (2000), Bektash (2002), Alpino (2004), gli attaccanti Jacopo Sartini (2001), Gabriele Morciano (2002).