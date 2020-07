Un altro salvataggio in mare, 13enne rischia di annegare a Rimini

Cronaca

Rimini

| 18:29 - 12 Luglio 2020

Mare mosso sul litorale riminese, nel riquadro il salvataggio Roberto Bertozzi.

Un altro ragazzino minorenne ha rischiato l'annegamento oggi (domenica 12 luglio), a causa delle condizioni marine non favorevoli. Nel tardo pomeriggio un 13enne, al bagno 63-A di Rimini, all'altezza del lungomare di Vittorio, si è allontanato a un centinaio di metri dalla riva, con lui due amici coetanei. Quest'ultimi sono riusciti a rientrare da soli, mentre il 13enne ha rischiato di annegare. Fortunatamente il bagnino di salvataggio Roberto Bertozzi si è accorto subito delle sue difficoltà ed è intervenuto con il moscone. Il ragazzino aveva bevuto molta acqua e prima di essere soccorso cercava disperatamente di rimanere a galla. Una volta a riva è stato affidato al personale medico del 118, che ha provveduto a somministragli ossigeno, prima del ricovero in ospedale. Sul posto ambulanza e automedica e una pattuglia della Capitaneria di Porto. Sempre oggi, intorno alle 12, è stato salvato in extremis un ragazzino di 17 anni.