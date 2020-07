Meteo Rimini: sole, poi tra giovedì e venerdì attesa instabilità

Attualità

Rimini

| 22:11 - 12 Luglio 2020

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 12/07/2020 ore 22



Lunedì 13 Luglio 2020



Stato del cielo: in prevalenza sereno.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +13°C e +18°C, massime comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: deboli/moderati orientali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 14 Luglio 2020



Stato del cielo: Sereno al mattino e per gran parte del pomeriggio, da poco nuvoloso a nuvoloso in serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +12°C e +18°C, massime comprese tra +24°C e +26°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso .

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 14 Luglio 2020



Stato del cielo: Sereno al mattino. Addensamenti cumuliformi nel corso del pomeriggio sui rilievi con temporaneo aumento della nuvolosità sulle aree pianeggianti. Poco nuvoloso in serata.

Precipitazioni: media (50%) probabilità di rovesci pomeridiani sui rilievi, in isolato sconfinamento sulle aree pianeggianti. Asciutto sulla costa.

Temperature: minime comprese tra +12°C e +18°C, massime comprese tra +26°C e +28°C.

Venti: deboli/moderati da Est/Sud-Est.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: probabile peggioramento tra Giovedì e Venerdì con fenomeni da irregolari a diffusi e temperature in calo. Migliora nella seconda parte di giornata di Venerdì 17 con fine settimana prevalentemente stabile.



