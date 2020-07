FOTO A Bellaria tronco portato dalla corrente blocca ingresso al porto

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:07 - 12 Luglio 2020

Il tronco recuperato a Bellaria.

Come annunciato dalle previsioni meteo, ieri (sabato 11 luglio) intorno alle 20 il nostro territorio è stato interessato dall'arrivo di correnti di bora che hanno portato un calo termico, con raffiche che in costa sono arrivate fino ai 70 km/h. A Bellaria Igea Marina un grosso tronco trascinato dalla corrente ha bloccato l'ingresso al porto: intorno alle 10 di questa mattina (domenica 12 luglio) sono dovuti intervenire la Capitaneria di Porto e sei volontari della Protezione Civile Nucleo Sommozzatori Gigi Tagliani. Alle 12.30 le operazioni, seguite da diverse persone, sono state completate, consentendo la navigazione in piena sicurezza.