| 13:28 - 12 Luglio 2020

Cameriera con la mascherina (foto di repertorio).

Proseguono a Riccione i controlli per il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del nuovo coronavirus. "Non abbassiamo la guardia, al fine da rendere l'estate 2020 sicura per cittadini e turisti", spiega l'amministrazione comunale di Riccione in una nota. Al termine degli accertamenti della Polizia Municipale, ieri (sabato 11 luglio), sono stati sanzionati i titolari di due bar, tra il lungomare e viali commerciali, per assembramento e mancato uso della mascherina.