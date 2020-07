Si tuffa con il mare mosso e non riesce a tornare a riva: 17enne in ospedale con 'codice rosso'

Cronaca

Gabicce Mare

| 13:52 - 12 Luglio 2020

Oscar Raggi il bagnino intervenuto.

Dopo i tragici avvenimenti dei giorni scorsi, ancora un momento di apprensione sulle spiagge riminesi: un 17enne si è tuffato con il mare mosso e si è trovato in forte difficoltà, finendo ricoverato in ospedale. E' quanto avvenuto questa mattina (domenica 12 luglio) intorno alle 12, nel tratto di mare antistante il bagno 116 di Riccione. Un gruppo di 6-7 ragazzi è entrato in acqua per il bagno, ma tre di loro, compreso il 17enne, si sono allontantai da riva, incuranti dei divieti e delle condizioni proibitive meteo-marine. I tre sono stati trascinati al largo dalla corrente: il più in difficoltà, il 17enne, ha rischiato l'annegamento, ma il bagnino di salvataggio Oscar Raggi lo ha soccorso e lo ha portato a riva con il moscone. Gli altri due sono riusciti a fare rientro a riva da soli. Il 17enne, che era cosciente, ma aveva bevuto tanta acqua ed era in stato confusionale, è stato affidato al personale del 118, intervenuto con ambulanza e automedica. Sul posto anche una pattuglia della Guardia Costiera.



