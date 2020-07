Ancora una baby gang in azione a Riccione: 17enne accerchiato e rapinato

Cronaca

Riccione

| 12:41 - 12 Luglio 2020

Foto di repertorio.

Dopo la banda di magrebini dediti alle rapine, bloccata qualche giorno fa, un'altra baby gang è entrata in azione nella notte.

A farne le spese un giovane diciassettenne di Varese, in vacanza a Riccione con alcuni amici e parenti che, intorno all’una e trenta, stava passeggiando in zona piazzale del porto, distanziato per qualche istante dal proprio gruppo. Tanto è bastato perché venisse avvicinato da un gruppetto di quattro-cinque ragazzi di origine magrebina che, dopo averlo accerchiato, hanno cominciato a strattonarlo ripetutamente fino a minacciarlo di consegnare loro il telefono e il portafogli. Senza opporre resistenza, il giovane ha ceduto alle minacciose richieste, ma non è bastato: prima di andare via, uno degli aggressori gli ha infatti strappato la collanina d’oro dal collo, per un bottino complessivo del valore di 500 euro. Le indagini sono in corso.